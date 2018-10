LONDRA – A Exeter, nel Regno Unito, si è aperto il processo a un 16enne accusato di stupro e tentato omicidio di una bambina di dieci anni.

Il ragazzo, che non può essere nominato per ragioni legali, è stato arrestato dopo che un passante ha notato la bambina “sconvolta” a causa dell’aggressione che la polizia ha definito “scioccante” ed “estrema”: sarebbe stata violentata e poi lasciata da sola nei pressi di un ruscello.

In tribunale, mentre venivano letti i dettagli del reato, il 16enne è rimasto impassibile, scrive il Daily Mail.

La bambina è in terapia, viene supportata da degli psicologi e per ora resta affidata alla sua famiglia nel percorso di elaborazione e superamento di quanto accaduto. La piccola sarebbe stata aggredita dall’adolescente in strada, a notare qualcosa che non andava sono stati dei passanti che hanno allertato le autorità. La bimba è stata soccorsa e poco dopo è stato rintracciato anche il ragazzo che però è stato messo in stato di fermo.

Le autorità hanno chiesto a chiunque abbia visto qualcosa di parlare per poter ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. A breve verranno analizzate anche le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona.