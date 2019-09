ROMA – Da giugno soffriva di terribili mal di pancia, la piccola Aoife, tre anni: per 11 volte l’ospedale l’ha rimandata indietro derubricando a semplice costipazione infantile i suoi dolori. Finché, l’11 luglio, non è morta a causa di una rarissima tipologia di tumore alle cellule germinali dello stomaco. E’ accaduto nel Regno Unito, a Raleigh nell’Essex.

“Ero preoccupata, non potevo credere che fosse solo un problema di stitichezza. Non è vero che seguiva una dieta squilibrata e si muoveva come tutti i bambini. Andava spesso anche a cavallo”: a raccontarlo è la madre Eilish Flanagan. Di cui si possono immaginare lo strazio con l’aggiunta crudele dell’induzione a sensi di colpa davvero immotivati.

Alla fine si era rivolta a una struttura pediatrica di Londra, la Great Ormond Street Hospital di Bloomsbury. Che ha fornito la corretta diagnosi, ma troppo tardi: quel titpo di tumore può essere agevolmente contrastato con la chemioterapia, ma solo se diagnosticato in tempo.

Sul Corriere della Sera, che ha ripreso la notizia dai media britannici, la descrizione di questa rara e pericolosa neoplasia. “Secondo una scheda dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma i tumori alle cellule germinali hanno origine dalla trasformazione neoplastica delle cellule germinali, le cellule destinate a formare gli ovociti nella femmina e gli spermatozoi nel maschio. Si localizzano maggiormente a livello degli organi genitali, ovaio e testicolo, e più raramente in altre sedi come il cervello, il mediastino e la regione sacro-coccigea. In età pediatrica, in circa la metà dei casi sono benigni (teratomi maturi)”. (fonte Corriere della Sera)