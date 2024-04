Sparatoria in una scuola in Finlandia: 12enne uccide un coetaneo e ne ferisce altri due

Un bambino di 12 anni è morto e altri due minorenni sono rimasti gravemente feriti in una sparatoria avvenuta in una scuola in Finlandia. Un altro bambino, anche lui 12 anni, è stato arrestato. La sparatoria è avvenuta in un’aula di una scuola a Vantaa, la quarta città della Finlandia, che si trova a nord della capitale Helsinki e che conta circa 240mila abitanti. L’autore del gesto era scappato dopo la sparatoria, ma è stato arrestato sull’altra sponda del fiume che bagna Vantaa, Il bambino aveva un modo di fare tranquillo, ha raccontato la Polizia, ed aveva con sé l’arma usata. La scuola Viertola ha circa 800 alunni e 90 dipendenti ed è frequentata da ragazzini tra i sette e i quindici anni.

Sparatoria in una scuola in Finlandia, il testimone: “Urla terribili poi i bambini sono fuggiti”

“Tutte le persone coinvolte nella sparatoria sono minorenni”, ha confermato la Polizia. I genitori degli alunni hanno raccontato che la sparatoria è avvenuta in un’aula. Un testimone ha riferito che gli spari sono riecheggiati anche nel cortile della scuola: “All’inizio non capivo che fosse un’arma. Poi si è sentito un urlo terribile e i bambini hanno attraversato di corsa il cortile”. Per ore la Polizia ha tenuto tutti lontano dalla scuola, invitando le persone a restare in casa. Poi ha fatto entrare i genitori che aspettavano fuori dalla scuola per recuperare i figli. Un ragazzino di 12 anni rimasto coinvolto nella sparatoria è morto. Oltre alla vittima sono coinvolti altri tre dodicenni: due sono rimasti feriti, un altro sarebbe il responsabile della sparatoria. L’allarme è partito all’apertura dell’orario scolastico, alle 9:08 ora locale, le 8:08 ora italiana. L’arresto del bambino è avvenuto intorno alle 12 ora locale.