ROMA – Una scossa di terremoto di intensità 4,7 sulla scala Richter è stata registrata al largo dell’isola greca di Samos.

Secondo l’Istituto di geodinamica di Atene l’epicentro è stato ad una profondità di 10 km, a 35 km dall’isola. La scossa stata avvertita nell’Egeo orientale e nelle Cicladi, ma anche sulla costa turca, nella regione di Izmir (Smirne). Al momento non si segnalano danni o feriti né a Samos, né sulla costa turca.

Terremoto in provincia di Trento: magnitudo 3.4

E questa mattina lieve scossa di terremoto anche in Italia, esattamente in provincia di Trento. La scossa, di magnitudo 3.4, con epicentro in Vallarsa, è stata avvertita in diverse zone della provincia intorno alle 7,36 di mattina.

Il terremoto è stato localizzato 4 chilometri ad ovest del comune di Vallarsa, che confina con il Veneto tra Recoaro Terme e Valli del Pasubio, con coordinate geografiche (lat, lon) 45.78, 11.06 ad una profondità di 12 km. Il sisma è stato e sentito chiaramente in tutto il territorio della provincia di Trento così come a Rovereto e nella zona del lago di Garda. Segnalazioni della scossa avvertita piovono anche anche da Schio ed Asiago passando anche per Padova.