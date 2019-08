Terremoto Portogallo, scossa di magnitudo 2,9. Epicentro a otto chilometri da Setubal

ROMA – Un terremoto di magnitudo 2,9 è stato registrato nella mattinata di venerdì 23 agosto, intorno alle otto e mezza, in Portogallo, con epicentro in mare a circa otto chilometri a sud-est da Setubal. Il sisma è stato localizzato a una profondità di otto chilometri.

A comunicarlo è l’IPMA, l’istituto portoghese del mare e dell’atmosfera.

Fonte: publico.pt.

Terremoto Ischia: due anni dopo.

Due anni dopo Ischia ha ricordato il suo terremoto. Con una messa ed una fiaccolata l’isola ha ricordato il secondo anniversario del sisma agostano che fece 2 morti e numerosi danni. Un sisma che comportò la fuga di migliaia di turisti ed il crollo delle prenotazioni per i mesi successivi ma che ha significato pure polemiche roventi sul diffuso abusivismo edilizio e sui diversi condoni succedutisi negli anni, che hanno sanato parte degli abusi e costituiranno uno dei criteri che disciplineranno la ricostruzione, per la quale sono stati stanziati i 37 milioni del fondo di emergenza. Sulla ricostruzione è impegnato Giovanbattista Castagna, sindaco di Casamicciola, il comune più colpito: “Oggi abbiamo tenuto una riunione con Schilardi, a breve emetteremo l’ordinanza che darà ufficialmente il via all’iter della ricostruzione. Un buon risultato anche se ci vorranno tempi lunghi; grazie alla microzonazione per la prima volta sappiamo cosa abbiamo sotto ai piedi e come e dove procedere”.

Fonte: Ansa.