LONDRA – A fuoco il Mandarin Oriental Hyde Park di Londra, uno degli hotel più esclusivi del Regno Unito. L'incendio è divampato nella parte alta dello storico albergo nel cuore di Chelsea. Circa 120 vigili del fuoco sono intervenuti per circoscrivere le fiamme.

Tra gli ospiti dell’hotel, ristrutturato da poco, anche il cantante Robbie Williams, che, secondo quanto riferisce il Daily Mail, è stato visto scappare dai piani alti dell’edificio incendiati.

Le testimonianze raccolte sul posto parlano di minuti di vera paura, anche nel ricordo del ben più grave rogo di Grenfell Tower di un anno fa, ma confermano che non vi sarebbero feriti. I primi allarmi sono stati dati verso le 16 locali, le 17 in Italia, di mercoledì 6 giugno, e nel giro di pochi minuti i pompieri hanno ricevuto 35 chiamate.

L’hotel, che si trova di fronte ai grandi magazzini Harrods, lungo Knightsbridge, occupa uno storico edificio edoardiano in mattoni rossi di inizio ‘900 ed è stato rilevato nel 1996 dal Mandarin Oriental Hotel Group. Di recente erano stati completati lavori di ristrutturazione nelle 198 fra camere e suite.

Personale e ospiti sono stati evacuati. Alcuni dipendenti hanno raccontato ai giornalisti di aver visto una parte della struttura riempirsi di fumo, ma di non avere al momento alcuna informazione sulle cause iniziali del focolaio. “E’ andata bene”, ha detto uno di loro, ribadendo che non risultano vittime, “ma ancora non sappiamo da dove le fiamme siano partite”.

I vigili del fuoco restano intanto all’interno, mentre sono presenti anche poliziotti e alcune ambulanze, parcheggiate a motori spenti.

Il Mandarin Oriental è stato frequentato pure dalla famiglia reale. Di recente, nel 2011, la regina vi ospitò un ricevimento destinato ai principi di casa Windsor e a rappresentati di altre dinastie invitati per le nozze di William e Kate alla vigilia dell’evento.