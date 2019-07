BOLOGNA – Caos in Emilia, lungo l’autostrada A1, dove prima un camion ha perso il carico di lastre di vetro, poi un incidente tra due mezzi pesanti ha provocato lunghe code in direzione di Milano, tra l’allacciamento con l’A15 e Fidenza (Parma). Nello schianto è morta una persona.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e il personale della direzione 2/o tronco di Milano di Autostrade. Nello stesso tratto tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione Milano, poco prima un camion aveva perso parte del suo carico, composto da lastre di vetro.

Per consentire le operazioni di sgombero della carreggiata, il traffico è stato convogliato a transitare su una sola corsia. Al momento si registrano 10 km di coda.

Per il traffico locale si consiglia di uscire a Fidenza, percorrere la Strada Statale 9 Via Emilia e rientrare in autostrada a Fiorenzuola.

Per le lunghe percorrenze invece, si consiglia la A22 Brennero-Modena in direzione Verona e poi la A4 Milano-Brescia verso Milano. Code a tratti, verso Napoli, invece, tra Casalpusterlengo e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per traffico intenso. Lunghe code anche sulla tangenziale di Fidenza in direzione Parma e due km all’imbocco della A1 a Fidenza. (Fonte: Ansa)