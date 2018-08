ROMA – Due persone sono morte carbonizzate in seguito a un incidente avvenuto oggi, 29 agosto, sulla carreggiata nord dell’autostrada A1 tra Orvieto e Fabro. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Secondo le prime informazioni erano su un’auto.

L’incidente – secondo quanto riferito dalla società Autostrade sul suo sito – ha visto coinvolto anche un camion che si è ribaltato incendiandosi. Non ancora chiara la dinamica dell’incidente sul quale sono in corso accertamenti della polizia stradale. In base a una prima ipotesi si sarebbe trattato di un tamponamento. Il camion occupa anche parte della carreggiata sud dove il traffico scorre solo sulla corsia di emergenza.

Il comunicato di Autostrade per l’Italia:

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Fabro, verso Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente che ha visto coinvolti un camion ed un’auto all’altezza del km 433 alle ore 7.30.

Il camion è ribalto ed in fiamme ed occupa parte della carreggiata sud dove il traffico scorre solo in emergenza ed al momento si registra 1 km di coda.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. E’ stata inoltre chiusa l’entrata di Orte in direzione nord.

Chi è diretto a Firenze deve uscire ad Orvieto ed è possibile rientrare in autostrada a Fabro dopo aver percorso la viabilità ordinara.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire ad Orte da dove ci si puo’ immettere sulla E45 in direzione Perugia, quindi seguire il raccordo Bettolle-Siena con rientro in A1 all’altezza di Valdichiana.

Sono in corso le operazioni per l’installazione di uno scambio di carreggiata e la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda.

Sul luogo dell’incidente sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i socorsi meccanici e sanitari.