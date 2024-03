Abbandona 2 divani in strada, la Polizia locale lo scopre e glieli riporta a casa, scaricandoli con un camion nel suo giardino, con tanto di multa da 10mila euro. È successo a Romano di Lombardia, nella Bergamasca, dove un cittadino residente a Rimini, ma domiciliato a Romano di Lombardia, ha abbandonato due divani da tre posti in una via periferica del paese. Gli agenti della Polizia locale del Distretto bassa Bergamasca orientale hanno deciso di intervenire in modo singolare, ma certamente efficace, riportando i divani a casa sua.

Il tentativo dell’uomo di giustificarsi sostenendo di avere l’intenzione di “tornare a riprenderli” il prima possibile è stato vano. La Polizia locale, guidata dal comandante Arcangelo Di Nardo, ha agito senza indugi e ha deciso di riportare i divani direttamente a casa dell’autore dell’abbandono.

Ma le conseguenze non si sono fermate qui. L’uomo è stato multato con una somma davvero salata: 10mila euro. Gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità grazie al furgone che aveva preso in prestito per trasportare i divani, il quale era di proprietà di un vicino di casa.

Il sindaco Sebastian Nicoli ha dichiarato che questo gesto eclatante è solo l’ultimo atto della guerra all’abbandono di rifiuti che l’amministrazione comunale ha dichiarato. Un’iniziativa che mira a preservare l’ambiente e a mantenere le strade pulite e ordinate per il bene della comunità.

L’episodio è avvenuto durante la notte tra domenica 11 e lunedì 12, quando il 43enne ha caricato i divani sull’autocarro del vicino, il cui proprietario è anche il suo padrone di casa, e li ha scaricati in un campo situato in via Albarotto.

Questo gesto, che ha dimostrato una totale mancanza di rispetto per l’ambiente e per la comunità locale, ha portato conseguenze legali molto serie per l’autore dell’abbandono. La multa di 10mila euro è un chiaro segnale che le autorità locali non tollereranno comportamenti irresponsabili e dannosi per l’ambiente.