Accusa un malore in uno studio medico e muore: l’infarto davanti agli altri pazienti

Un uomo di 72 anni è morto mentre si trovava nella sala di aspetto di un ambulatorio medico in Corso Garibaldi, nel centro di Ancona. Dal racconto dei presenti si ipotizza il malore visto che lo stesso si sarebbe accasciato improvvisamente al suolo. Sul posto la Croce Gialla e l’Automedica del 118 che hanno provato, per quasi un’ora, a rianimarlo in ogni modo.

Accusa un malore dal medico e muore in ambulatorio

La vittima doveva svolgere una visita di routine, un controllo di routine, ma è morto sotto gli occhi della dottoressa. È accaduto nella giornata di ieri, 15 novembre. L’uomo, intorno alle 12.30, si trovava in un ambulatorio privato di corso Garibaldi. Stando a quanto hanno riferito i testimoni, il paziente era appena entrato in visita quando ha accusato un malore. Le manovre di rianimazione sono andate avanti per 40 minuti. I dipendenti dello studio medico hanno fatto uscire tutti gli altri assistiti e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

