Aggredito e preso a bastonate perché non ha voluto pagare il caffè al parcheggiatore abusivo

Si era rifiutato di pagare il caffè al parcheggiatore abusivo vicino a una spiaggia libera: per punizione è stato poi raggiunto e aggredito selvaggiamente da due persone armate di bastone. E’ successo lo scorso settembre: adesso la svolta, con la polizia di Castellammare di Stabia che ha arrestato due persone. Per loro le accuse sono di tentata estorsione e lesioni personali aggravate, in concorso con una terza persona non ancora identificata.

Il caffè non pagato e l’aggressione

Tutto cominciò quando un giovane, proveniente da Napoli, parcheggiò la sua moto in un’area di sosta libera a Pozzano, a ridosso di una spiaggia libera. Mentre si avviava verso la spiaggia fu raggiunto da un uomo, che pretendeva il pagamento di un “caffè” come corrispettivo del parcheggio. Il ragazzo si rifiutò e il parcheggiatore gli intimò di togliere la moto, cosa che il giovane non fece. Poco dopo, l’aggressione: il ragazzo venne raggiunto in spiaggia da altri due uomini, uno dei quali, con una mazza di ferro, lo colpì ripetutamente alle gambe e al torace, procurandogli varie lesioni.

Forse dovresti anche sapere che…