Un operaio è morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto: aveva 30 anni e si chiamava Nunzio Cognetti ed è morto in un’azienda agricola di Andria (BAT). E’ caduto all’interno di una vasca piena di mosto, mentre stava lavorando a un macchinario per la vinificazione. Il macchinario è stato posto sotto sequestro.

I 4 morti a causa del mosto sabato scorso

Sabato scorso quattro persone sono morte a Paola (Cosenza), in Calabria, a causa delle esalazioni tossiche emanate da una vasca dove era contenuto mosto d’uva. Una quinta persona, una donna, è rimasta intossicata in modo grave ed è stata trasferita in ospedale. Le vittime sono Giacomo e Valerio Scofano, fratelli di 70 e 50 anni, e Santino e Massimo Carnevale, padre e figlio di 70 e 40 anni.

Morti per le esalazioni del mosto d’uva a Paola

I quattro, assieme alla quinta persona sopravvissuta, erano impegnati nella fase conclusiva della produzione del vino per uso familiare in un magazzino privato. In particolare, secondo quanto si è appreso, i quattro stavano travasando il mosto da una vasca posta sotto il livello stradale in alcune botti. La morte dei quattro sarebbe sopravvenuta a causa della mancanza di ossigeno all’interno del locale dove stava avvenendo la fermentazione del mosto.