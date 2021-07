Ardara (Sassari), perde il controllo dell’auto e si ribalta: morto 49enne

Una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, è deceduta all’interno dell’auto a bordo della quale stava percorrendo la provinciale 102 tra Ardara, Mores e Chilivani, nel Sassarese. Per cause tuttora in corso di accertamento l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato prima di finire fuori strada. Almeno queste fin qui sono le prime ricostruzioni dell’incidente. Sul posto al momento sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale. Agenti che nelle prossime ore cercheranno di far luce sulle cause.

Ardara, inutili i soccorsi. Indagini sulla dinamica

Inutili i soccorsi benché estremamente tempestivi grazie al fatto che proprio in quel momento un elicottero dell’elisoccorso stava sorvolando l’area, Sulla dinamica e sulle cause dell’incidente stanno investigando gli agenti della Polizia Stradale di Sassari.

La vittima: chi era il 49enne

Giovanni Maria Sini: questo il nome della vittima. L’uomo aveva 49 anni ed era originario di Tula.

Scrive Sassari Oggi: “Era un uomo conosciuto da tutti ad Ardara Giovanni Maria Sini, 49 anni, originario di Tula. Era rimasto vedovo della moglie Livia morta, morta a causa di una malattia nel 2015 ed aveva due figlie: Mara e Michela. Giovanni Maria Sini lavorava come fabbro presso l’officina Dettori di Ardara, i cui titolari erano anche degli amici”.