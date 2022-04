Sorso (Sassari): Salvatore Piras muore nel cantiere edile in cui lavora: colpito in testa da un ponteggio

Salvatore Piras, un operaio edile di 23 anni, muore nel cantiere edile in cui lavora. E' stato colpito in testa da un ponteggio a Sorso in provincia di Sassari.

di redazione Blitz

Pubblicato il 15 Aprile 2022 - 13:55