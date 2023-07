Assalito da uno sciame di api a Roma: grave un tecnico cinematografico

Un tecnico cinematografico è in condizioni gravi dopo esser stato assalito da uno sciame d’api nei pressi degli studi cinematografici Videa, in via Livigno, vicino Saxa Rubra.

Sciame di api assale un operatore su un set cinematografico

L’uomo voleva “bonificare” la zona per una scena, togliendo due alveari da sotto un cornicione. Quindi si è imbracato e ha provato a fare pulizia. Purtroppo le api sono riuscite a entrare nel casco protettivo, pungendo il tecnico cinematografico oltre cento volte.

Le parole dell’esperto

Sulla vicenda si è espresso anche l’esperto zoofilo Andrea Lunerti, chiamato a risolvere la situazione: “Le api non sono esemplari facili, ma occorre sempre confrontarsi con attenzione”. “I rischi – non essendo esperti – possono essere molto elevati. Anche chi è avvezzo da anni alle pratiche, deve stare attento. Se disturbate le api possono essere molto pericolose. Non sono degli esseri malleabili, diciamo”. Parole con cui Lunerti ha voluto far capire che non si possono improvvisare determinate pratiche, altrimenti i rischi diventano più delle imprese.

Lunerti dopo diverse ore di lavoro è riuscito a rimuovere tutte le api. “I nidi erano due, molto grandi, circa 150mila api totali e più di venti favi. Ora riposano accanto il grande bosco del Rifugio del Lupo a Morlupo”.

