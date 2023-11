Balotelli si schianta con l’auto a Brescia e rifiuta di sottoporsi all’alcol test VIDEO

Mario Balotelli è finito fuori strada con la sua auto, nella serata di ieri, in via Orzinuovi, a Brescia. L’attaccante ha perso il controllo dell’automobile su cui viaggiava, finendo per schiantarsi contro un muretto. La vettura ha riportato molti danni. Tutti gli airbag dell’auto sono scoppiati e Balotelli ha dovuto farsi medicare. Il giocatore, come ripreso in un video, è uscito barcollante dalla vettura.

Balotelli, incidente in auto. Lui si rifiuta di fare l’alcol test

Stando a quanto riportato da Il Giornale di Brescia, la Polizia Locale ha provato a sottoporlo all’alcol test ma il giocatore si è rifiutato dopo essere risultato positivo al pre-test alcolemico. Come prevede il Codice della strada, il rifiuto di sottoporsi all’accertamento prevede le stesse sanzioni penali dettate per i casi di guida in stato di ebbrezza. Per questo motivo a Mario Balotelli sarebbe stata immediatamente ritirata la patente, che, tra l’altro, non aveva con sé al momento dell’incidente.

Forse dovresti anche sapere che…