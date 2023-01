Bambino di 6 anni azzannato al volto da un cane all'isola d'Elba

Un bambino tedesco di 6 anni è stato azzannato al volto da un cane all’isola d’Elba, in una zona di Rio. Soccorso, è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bambino, che era in vacanza all’Elba con i genitori, ha riportato ferite al viso e alla fronte e, dopo esser stato soccorso dal personale del 118 sull’isola, è stato trasferito al Meyer in codice d’urgenza giallo.

Le prime notizie

Non è chiara al momento la dinamica che ha portato alla reazione dell’animale e non risulta alcuna denuncia da parte della famiglia a polizia o carabinieri. È probabile che il bambino, che è in vacanza con la famiglia sull’isola, stesse giocando con il cane e che senza volerlo lo abbia infastidito tanto da provocare la reazione dell’animale. Il piccolo ha riportato una ferita profonda sul sopracciglio sinistro ed un taglio sulla parte destra della fronte. Con l’elisoccorso Pegaso 2 è stato trasferito all’ospedale Meyer di Firenze.