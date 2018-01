BARI – Due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo le 8 del mattino del 1° gennaio sulla statale 100 all’altezza dello svincolo per Gioia del Colle, in provincia di Bari. Lo schianto è stato tremendo e tutti e 4 gli occupanti delle due vetture sono morti sul colpo. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada privo di spartitraffico. Le vittime sono un uomo di 60 anni e tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni.

Cenzio Di Zanni sul sito di Repubblica scrive che la strage di Capodanno si è consumata sulla statale 100, che collega Bari a Taranto: