CASERTA – Paura a Bellona, in provincia di Caserta. Nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio un uomo di 48 anni, Davide Mango, guardia giurata, si è affacciato al balcone del suo appartamento, ha gridato di aver ucciso la moglie e ha iniziato a sparare verso la strada con un fucile. Almeno cinque le persone ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. La figlia di 14 anni è riuscita a scappare e ha gridato disperata: “Mamma è a terra per le scale”. La ragazza è sotto choc e non riesce a raccontare nulla, riferisce Repubblica.

Tra i feriti, anche il comandante della stazione dei carabinieri di Vitulazio, Crescenzo Iannarelli. L’uomo si è barricato in casa, in via Cafaro. I carabinieri stanno cercando di convincerlo alla resa.