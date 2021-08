Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia dovrebbe essere in ospedale per controlli. E’ l’ultima volta in pochi mesi che si reca in ospedale, sempre per gli strascichi dovuti al Covid.

Silvio Berlusconi è ricoverato, a quanto si apprende, all’ospedale San Raffaele di Milano dal pomeriggio del 26 agosto per controlli post Covid. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora nell’ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid, contratto lo scorso anno.

Berlusconi e il retroscena su Malagò

“Le notizie diffuse oggi dal quotidiano “La Repubblica” in merito a Forza Italia sono destituite di ogni fondamento. Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai offerto al cavaliere del lavoro dottor Giovanni Malagò la guida di Forza Italia. L’incontro dei giorni scorsi ha avuto come unico argomento lo sport: il presidente Berlusconi si è complimentato con il presidente del Coni per l’ottimo lavoro, testimoniato tra l’altro dai risultati sportivi dell’Italia di questa estate”.

E’ quanto afferma una nota di Forza Italia in merito ad un incontro, nei giorni scorsi nella villa di Berlusconi in Sardegna, tra l’ex premier e il presidente del Coni.