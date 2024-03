Bimbo di 4 anni precipita dal balcone mentre gioca, operato alla testa: è grave

Un bambino di quattro anni è precipitato nel vuoto ad Eboli, in provincia di Salerno, nella tarda mattinata dello scorso 23 marzo. Il piccolo, ultimo di quattro figli di una famiglia originaria del Marocco, è volato giù dal balcone della sua abitazione. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata in località Santa Cecilia.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Eboli, coordinati dalla comandante Greta Gentili, il bimbo stava giocando con un secchio quando, per cause ancora non accertate, è finito di sotto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale di Battipaglia. Considerata la gravità del caso, i medici ne hanno disposto il trasferimento al Santobono di Napoli, dove il bambino è ricoverato in Rianimazione.

L’intervento dei neurochirurghi è stato necessario per tamponare la grave emorragia cerebrale. Ma a preoccupare sono anche le altre fratture craniche che sono state causate dalla caduta. Inoltre, per i medici, non è possibile valutare se il bimbo recupererà le sue capacità cognitive. Sebbene appaia evidente l’ipotesi dell’incidente domestico, il padre e la madre del bambino potrebbero comunque essere coinvolti nell’inchiesta per omessa vigilanza.