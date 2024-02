Bimbo di 4 anni rimane soffocato mentre è in casa con il nonno e muore poco dopo in ospedale

Un bambino di quattro anni è morto probabilmente soffocato. È successo a Mugnano in provincia di Napoli. A quanto si apprende, il piccolo si è sentito male mentre era in casa con il nonno e la sorellina. Trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il bambino potrebbe essere morto per un’ostruzione delle vie respiratorie. A far luce sulle cause del decesso saranno ora i Carabinieri che stanno indagando coordinati dalla Procura di Napoli Nord. Sul piccolo è stata disposta una Tac e potrebbe essere eseguita anche un’autopsia. Il sindaco Luigi Sarnataro ha proclamato il lutto cittadino. Tanti gli abitanti di Mugnano che hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia.