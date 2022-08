Sono 24.787 i nuovi contagi da coronavirus riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di sabato 13 agosto 2022. Ieri i casi registrati erano 26.693

I morti sono invece 129 in calo rispetto ai 152 di ieri, per un totale di 173.982 vittime dall’inizio della pandemia. Con 185.120 tamponi processati (ieri 177.819) il tasso di positività cala dal 15 al 13,4%.

Sono invece 291 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 15 unità, mentre gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.755, in lieve calo nelle ultimo 24 ore.

I casi totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 21.480.076. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 51.462 (ieri 51.821) per un totale che sale a 20.417.972. Gli attualmente positivi sono 26.806 in meno e diventano 888.122, di cui 880.076 in isolamento domiciliare.

Coronavirus Italia, i dati regione per regione

La regione con più nuovi casi Covid è il Veneto con 2.999, seguito da Lombardia (2.813), Campania (2.276), Sicilia (2.087) ed Emilia Romagna (1.926).

Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero: