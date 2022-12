Cade nel fiume Misa a Senigallia, salvato dai pompieri. Cade di notte nel fiume Misa, a Senigallia (Ancona), e viene trascinato dalla corrente fino a quando una gamba non si impiglia in un canneto.

E’ accaduto durante la notte. Il giovane, di Senigallia, è stato soccorso e salvato da Carabinieri e Vigili del fuoco che l’hanno individuato grazie alle sue urla.

La disavventura è capitata, nel tratto di fiume tra il centro commerciale Il Molino e il ponte Zavatti, poco prima del centro storico. Sfortunato protagonista un ragazzo che, per cause ancora in accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia cittadina, è finito nelle gelide acque del fiume.

E’ stato trasportato dalla corrente, ancora forte per via delle piogge cadute tra venerdì e sabato. Si è fermato per una casualità, poiché una gamba è rimasta impigliata nella vegetazione ma ha rischiato di affogare.

In quel momento il giovane ha iniziato a urlare fino a quando una pattuglia dei carabinieri non l’ha sentito. Sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e anche i sommozzatori da Ancona.

Fortunatamente l’uomo è stato individuato, seminudo, in mezzo alla vegetazione: è stato tratto in salvo e consegnato alle cure degli operatori sanitari che l’hanno portato in ospedale per accertamenti. Ignoti i motivi per cui sia finito in acqua. Sul posto c’è un percorso ciclopedonale e si sospetta che stesse camminando quando è inciampato ed è caduto.