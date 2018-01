SAVONA – Un vasto incendio è divampato la sera del 7 gennaio intorno alle 21 all’interno di alcuni capannoni dell’azienda Fg Riciclaggi di Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Tra i rifiuti bruciati ci sono resti di materiale legnoso, plastica e gomma. Una densa nube nera e potenzialmente tossica si è alzata dal luogo dell’incendio e si teme per danni ambientali. Le scuole sono state chiuse l’8 gennaio a Cosseria, Bragno, Ferrania e San Giuseppe di Cairo e le autorità hanno invitato i cittadini a non esporsi al fumo, soprattutto a non esporre i bambini, in attesa dei rilievi dell’Arpal sulla tossicità della nube. Nelle prime ore del mattino di lunedì i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l’incendio, ma le fiamme sono ancora alte.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere stato doloso e intanto si teme che il rogo dei rifiuti possa causare danni per l’ambiente e per la salute dei cittadini. Il Secolo XIX scrive: