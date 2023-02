Tragedia a Ladispoli, dove un’anziana di 84 anni è stata travolta e uccisa da un camion dei rifiuti. Il dramma si è consumato la mattina di martedì 7 febbraio intorno alle 9.30, in viale Europa, nel quartiere Miami.

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza del 118 ma per la pensionata non c’era più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Anziana investita dal camion dei rifiuti, l’autista sotto choc

In stato di choc è stato trovato l’autista del camion che, per tale ragione, è stato ricoverato all’Aurelia Hospital per accertamenti.

Polizia locale, di stato e carabinieri si sono recati sul posto per i dovuti rilievi. Stando ad una prima ricostruzione, al momento dell’impatto l’anziana si trovava in strada vicino al marciapiede.

Il mezzo, che è stato posto sotto sequestro, era appena ripartito dopo aver svuotato i contenitori dell’indifferenziata.