Caronte, 10° più della media: Puglia vieta lavoro nei campi. “Temperature di dieci gradi più alte della media. è un assaggio del futuro”, avverte la World meteorological organization. Ce ne siamo accorti. Da nord a sud l’Europa è presa nella morsa di un caldo asfissiante.

La Spagna è devastata dagli incendi. Anche dall’altra parte dell’oceano, il terzo anno di siccità in California è un segnale inequivocabile. In Francia hanno vietato i concerti all’aperto. In Puglia il lavoro dei campi nelle ore più calde.

Continua il caldo rovente portato dall’anticiclone africano Caronte che sta polverizzando i record stagionali nelle città. Mentre è in arrivo una breve ma intensa pausa temporalesca al Nord che potrebbe essere accompagnata da grandine.

Una situazione strettamente legata al caldo poiché “tutto il vapore, il calore e l’energia accumulati in questi giorni fungerà da combustibile per la formazione di ‘supercelle temporalesche'”.

Infranti i record di caldo a giugno

Sono le previsioni del sito iLMeteo.it. “Con scirocco, umidità scesa al 15% e temperatura salita a 40,7°C all’ombra ieri intorno alle ore 14 Roma ha disintegrato di 2 gradi il precedente record del 2019 per quanto riguarda giugno e superato di 0,2°C il record storico assoluto di sempre che risaliva all’agosto 2007 – spiegano gli esperti -.

Ma anche a Firenze e Latina il valore massimo è stato da record. I valori prossimi ai 45-46°C attesi in Sicilia potrebbero far vacillare anche il record europeo di caldo dell’anno scorso a Floridia in provincia di Siracusa: l’11 Agosto 2021 furono toccati 48,8°C battendo il precedente record di 48°C ad Atene nel 1977.

Temperature tipiche di Algeria e Medio Oriente

oramai i cambiamenti climatici sono in atto anche in Italia".

Oggi – osserva iLMeteo.it – arriva una parentesi temporalesca che colpirà il Nord, mentre al Centro-Sud ci sarà ancora “il super-picco di caldo: non sono esclusi 45-46°C nelle zone interne della Sicilia, 43-44°C tra Calabria, Basilicata e Puglia, 38-40°C ancora da record tra Firenze e Napoli e quasi tutte le città di questo versante “boccheggeranno”.

Pausa temporalesca: grandine e tornado a nord

Con la pausa temporalesca, i fenomeni più violenti colpiranno Piemonte, Lombardia e Liguria “ma attenzione anche ad Emilia, nord Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli. Potremo avere downbursts, i colpi di vento associati ai temporali, grandine grossa e tornado, una situazione potenzialmente molto pericolosa nelle prossime ore, strettamente legata al caldo infernale di Caronte che ci accompagnerà per almeno altri 10 giorni al Sud con frequenti 40°C all’ombra e oltre”.