Gioca 3 euro alle slot machine e ne vince 217mila. Tutto è avvenuto nel casinò di Sanremo. A raccontare la storia è il Corriere della Sera.

La vincita è avvenuta la sera di Capodanno: poco dopo le 23 l’uomo, di cui si sa soltanto che ha circa 60 anni, ha azionato la leva di una delle slot a rulli e ha vinto il jackpot.

Si tratta, fanno sapere dal casinò, della vincita più alta dal 2019.

Casinò di Sanremo, gioca 3 euro alle slot machine e ne vince 217mila. Cosa si sa del vincitore

Il cliente fortunato, per festeggiare, ha offerto da bere a tutti i dipendenti del casinò. Di lui non si sa molto: era in vacanza con la moglie a Sanremo dove sembra abbia una casa frequentata per le vacanze estive e invernali.

Secondo quanto riferito dai dipendenti, l’uomo è rimasto incredulo: “Ma è proprio la mia vincita? Sono io? Ho sempre e solo vinto piccole somme”, avrebbe detto subito dopo aver sbancato il jackpot.