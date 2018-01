ROMA – E’ stato condannato a 2 anni in appello, Ignazio Marino, per la vicenda degli scontrini, costatagli il posto in Campidoglio. In primo grado era stato assolto. L’ex sindaco di Roma è accusato di peculato e falso.

Nel mirino degli inquirenti sono finite 54 cene private che l’ex primo cittadino avrebbe saldato tra il 2013 e il 2015 con la carta di credito del Campidoglio, riportandole nei giustificativi di spesa come incontri istituzionali.

Secondo l’accusa, invece, Marino sarebbe andato a cena con amici e parenti, comprese la moglie e la madre, spendendo circa 12mila e 700 euro. Dopo l’assoluzione in primo grado, il pg è ricorso in appello ottenendo la condanna a 2 anni di reclusione.

Una “sentenza politica” secondo lo stesso Marino che commenta così la decisione dei giudici:

“In pratica i giudici sostengono che in 28 mesi di attività, il Sindaco non abbia mai organizzato cene di rappresentanza ma solo incontri privati. Un dato che contrasta con la più ovvia realtà e la logica più elementare – dice Marino -. Non posso non pensare che si tratti di una sentenza dal sapore politico proprio nel momento in cui si avvicinano due importanti scadenze elettorali per il Paese e per la Regione Lazio”.

“Sono amareggiato anche se tranquillo con la mia coscienza – prosegue – perché so di non aver mai speso 1 euro pubblico per fini privati. Con lo Studio Musco continuerò la mia battaglia per la verità e la giustizia in Cassazione”.