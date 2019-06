MILANO – Il cadavere del ragazzo disabile disperso dopo essere caduto nel Naviglio a Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano, è stato ritrovato.

L’uomo, 31 anni, la mattina del 28 giugno era arrivato in città con un gruppo di altri ospiti del centro diurno disabili di Macherio e due accompagnatori. L’amico finito in acqua, ma che è riuscito a riemergere, è ricoverato in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, i due uomini stavano percorrendo la pista ciclabile con una carrozzina a tre ruote quando si sono urtati e sono caduti in acqua. Uno di loro è riuscito a slacciarsi la cintura e riemergere, mentre l’uomo morto nel Naviglio Grande è stato trovato con la cintura di sicurezza al mezzo ancora legata. (Fonte ANSA)