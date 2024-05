Travolto da un’auto mentre era in bici, morto dopo un anno e mezzo di coma

Un anno e mezzo fa era stato travolto da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bici lungo la via Casilina ad Arce, in provincia di Frosinone. Da allora era entrato in coma dal quale non si era mai risvegliato. Michele, 30 anni, di Monte San Giovanni Campano è morto ieri per le complicazioni seguite a quell’incidente avvenuto nel novembre del 2022. L’uomo era stato trasferito in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Da qualche settimana lo avevano portato al san Raffaele di Cassino ma ieri ha avuto una crisi e la corsa all’ospedale Santa Scolastica di Cassino è stata vana.