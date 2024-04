Che tempo farà nei prossimi giorni? Caldo nel weekend, ma dal Primo Maggio torna la pioggia

Che tempo farà nelle prossime ore? Nel weekend tornerà l’anticiclone africano sull’Italia e ribalterà tutto portandoci, soprattutto sul fronte delle temperature, da un picco di freddo ad un picco di caldo anomalo. Sarà però solo momentaneo dato che intorno al Primo Maggio è prevista una nuova perturbazione.

Le piogge, in questi giorni hanno trovato terreno fertile sull’Europa sud-occidentale provocando anche un freddo decisamente fuori stagione. Una svolta è attesa tuttavia proprio in concomitanza con l’ultimo fine settimana di Aprile grazie al ritorno dell’anticiclone sub-tropicale che si farà strada dall’interno del Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo centro-orientale. Si tratterà di una nuova fase meteo-climatica anomala per il mese di Aprile, opposta tuttavia a quella che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni. Da sotto media, le temperature si porteranno diffusamente sopra media di circa 7-8°C su quasi tutto il nostro Paese per via dell’arrivo di correnti d’aria in seno all’anticiclone che si distenderà su buona parte dell’Europa centro-orientale. Farà dunque ben più caldo, anche grazie ad una discreta stabilizzazione del tempo.

Sabato 27 Aprile ci aspettiamo tanto sole con un primo aumento delle temperature, in particolare al Centro-Sud. Attenzione però, la presenza di un profondo ciclone atlantico, localizzato tra le Isole Britanniche e la Francia, influenzerà parte dell’Italia pilotando una perturbazione a carattere temporalesco che interesserà le regioni settentrionali, specie i rilievi e le alte pianure. Nel corso della giornata di Domenica 28 Aprile l’anticiclone riuscirà a rafforzarsi ulteriormente, garantendo una maggiore stabilità atmosferica e, soprattutto, un ulteriore aumento delle temperature che si porteranno fin sopra le medie climatiche di riferimento (valori estivi): sono previste punte massime fin verso i 26-27°C in città come Firenze e Napoli e diffusamente oltre i 25°C sul resto del Centro-Sud. Ma il caldo stavolta aumenterà anche al Nord, con più sole rispetto agli ultimi giorni; locali temporali potranno interessare solamente le Alpi occidentali. Ecco dunque servita quella che sarà tuttavia solo una tregua dal maltempo in quanto, secondo gli ultimi aggiornamenti, proprio per la Festa del Primo Maggio è atteso un nuovo peggioramento.