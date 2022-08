Chi è Mario Draghi?

Mario Draghi, (nato il 3 settembre 1947 a Roma), economista italiano che dal 2011 al 2019 ha ricoperto la carica di presidente della Banca centrale europea (BCE), l’istituzione finanziaria responsabile delle decisioni monetarie all’interno dell’Eurozona, la parte dell’Unione europea i cui membri hanno adottato la moneta comune europea. La nomina di Draghi è arrivata in un momento critico, quando la stabilità dell’eurozona era messa a dura prova dalla crisi del debito sovrano europeo. Nel febbraio 2021 è diventato primo ministro italiano a capo di un governo tecnocratico.

Draghi è cresciuto a Roma, dove il padre lavorava per la Banca d’Italia (la banca centrale italiana). Dopo aver ricevuto un’educazione secondaria gesuita ed essersi poi laureato all’Università di Roma, ha studiato economia al Massachusetts Institute of Technology (MIT) negli Stati Uniti sotto la guida di Franco Modigliani, che in seguito ha vinto il Premio Nobel per l’Economia, e di Stanley Fischer, futuro capo della banca centrale di Israele. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso il MIT nel 1976, primo italiano a conseguire un dottorato presso tale istituzione. Negli anni Ottanta ha insegnato economia all’Università di Firenze e ha lavorato per la Banca Mondiale a Washington.

Dal 1991 al 2001 Draghi è stato direttore generale del Tesoro italiano. In questa posizione, e come presidente di un comitato nazionale per le privatizzazioni, ha svolto un ruolo centrale nella riduzione del debito pubblico e dei deficit di bilancio annuali dell’Italia e nella stabilizzazione dei tassi di interesse e dei tassi di cambio. Queste azioni hanno permesso all’Italia di qualificarsi per la partecipazione all’Unione monetaria europea del 1999.

La riforma di Draghi delle istituzioni economiche italiane, notoriamente lassiste, gli valse il soprannome di “Super Mario“, dal nome dell’indomito eroe dei videogiochi Nintendo. Cominciò anche ad attirare l’attenzione internazionale. Dal 2002 al 2005 è stato vicepresidente e amministratore delegato della Goldman Sachs International di Londra, una filiale della banca d’affari americana. Nel 2006 ha assunto la presidenza della Banca d’Italia e per i cinque anni successivi ha lavorato per introdurre anche in questa istituzione una gestione responsabile e una politica monetaria rigorosa, senza lasciare spazio a scommesse.

Come governatore della banca centrale italiana, Draghi è stato membro del consiglio direttivo della BCE, che fissa i tassi di interesse nell’eurozona. Nel giugno 2011 il Consiglio europeo, composto dai capi di tutti i Paesi dell’Unione europea, si è riunito per nominare il successore del presidente uscente della BCE, il francese Jean-Claude Trichet. Il candidato principale era Draghi, ma a quel punto la crisi del debito europeo aveva fatto riaffiorare vecchi dubbi sulla saggezza e sulla capacità di tenuta dei manager economici italiani, soprattutto in Germania, dove aveva sede la BCE. Alla fine, la lunga reputazione di Draghi come riformatore finanziario e rigoroso conservatore in materia di politica monetaria ha rassicurato i tedeschi. Dopo che la Francia ha ricevuto la notizia che un altro membro italiano del consiglio direttivo della BCE si sarebbe dimesso anticipatamente per far posto a un membro francese, la presidenza della seconda banca centrale più importante del mondo (dopo il Federal Reserve System statunitense) è andata a Draghi.

Draghi è entrato in carica in un momento in cui il futuro stesso dell’euro sembrava in dubbio, ma si è mosso rapidamente per rassicurare i mercati globali sulla stabilità della moneta comune dell’UE. Nel luglio 2012 ha dichiarato che “la BCE è pronta a fare tutto il necessario per preservare l’euro” e questa audace affermazione è stata considerata il punto di svolta della crisi. Sotto la guida di Draghi, la BCE ha adottato politiche monetarie interventiste volte non solo a calmare il panico che aveva attanagliato l’eurozona, ma anche a garantire che le economie europee fossero meglio posizionate per affrontare le crisi future. Il suo mandato di otto anni alla BCE si è concluso nel 2019 e gli è succeduta Christine Lagarde.

Nel gennaio 2021 il governo del primo ministro italiano Giuseppe Conte è crollato quando un partner chiave della coalizione si è ritirato durante una disputa sull’assegnazione dei fondi di soccorso COVID-19 forniti dall’UE. È stato a questo punto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto a Draghi di ricoprire il ruolo di primo ministro a capo di un governo tecnocratico. Nei giorni successivi Draghi ha messo insieme un gabinetto che rappresentava un ampio spettro dei principali partiti politici italiani, assicurandosi così di avere un sostegno parlamentare sufficiente per portare avanti il suo programma. Ha prestato ufficialmente giuramento come primo ministro italiano il 13 febbraio 2021.