Chiara Ferragni insultata per le FOTO in intimo: “Secondo me fate un po’ schifo”

Chiara Ferragni pubblica su Instagram un video e delle foto per un noto marchio italiano. Nelle foto appare in lingerie rossa. Si tratta di contenuti pubblicitari già condivisi dall’imprenditrice digitale in passato.

Chiara Ferragni insultata per le foto in intimo

I commenti alle foto sono oltre settemila. In molti però l’attaccano prendendo di mira il suo fisico e accusandola di far vedere il fondoschiena per far arrabbiare i “bacchettoni”. la stessa persona le consiglia delle foto di nudo artistico. Alcuni la prendono di mira considerando il fatto che è mamma. C’è poi chi tira in ballo il fatto che guadagna mille euro al mese alzandosi alle 6. Come a dire che lei invece non lavora. C’è chi chiede se ha pensato ai suoi figli e all’imbarazzo che potrebbe creare. E se si sente meglio, dopo essersi mostrata in slip e reggiseno. Insulti ricevuti sia da uomini, sia da donne.

L’influencer contro gli haters: “Secondo me fate schifo”

Si tratta come accaduto già in passato di haters. Non c’è altro modo per definirli. L’influencer reagisce spiegando che “quella non è libertà di pensiero”. E aggiunge: “Tutti vediamo cose che non ci piacciono nel mondo dei social e anche nella vita normale. Ma se vediamo una cosa che non ci piace, di solito non andiamo da quella persona a dire: ‘Questa cosa mi fa schifo, fai schifo, hai un fisico di m…, sei una sfigata’. Quindi evitiamo di farlo anche sui social. Un po’ più di educazione, c…!”.

