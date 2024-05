La scomparsa di Milena Santirocco, insegnante di danza e fitness di 54 anni residente a Lanciano (Chieti), è diventata un enigma. Domenica scorsa, la donna è misteriosamente sparita mentre faceva la sua consueta passeggiata nella riserva sul mare della città. Nonostante una vita apparentemente serena e priva di preoccupazioni, Milena non è mai tornata a casa dopo aver pranzato con i figli e pubblicato foto sul suo profilo Whatsapp. La sua auto è stata ritrovata nel parcheggio con una ruota bucata e un chiodo nelle vicinanze, ma non ci sono state chiamate di emergenza né richieste di aiuto. Il telefono della donna è stato spento verso sera, e l’ultima traccia del suo cellulare risale a tre ore dopo la pubblicazione delle foto sui social media. Le ricerche, condotte dalle autorità e dai familiari, non hanno dato risultati.

Le indagini

I cani molecolari hanno indicato tracce di Milena su una scogliera, ma le successive ricerche dei sommozzatori hanno smentito questa pista. La chiusura improvvisa del suo profilo Facebook ha aggiunto un ulteriore mistero alla vicenda, alimentando i sospetti dei familiari che ipotizzano un coinvolgimento di terze persone nella scomparsa di Milena. La Procura ha sequestrato l’auto della donna nella speranza di trovare indizi utili per risolvere il caso, mentre i familiari continuano a vivere nell’angoscia e nell’incertezza, sperando di ottenere presto delle risposte.