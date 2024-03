Ancora un caso, l’ennesimo, di un corpo estraneo è stato rinvenuto in uno dei pasti serviti da Milano Ristorazione, il quarto in meno di un mese. Il ritrovamento è avvenuto alla scuola primaria Ariberto, che fa parte dell’istituto Cavalieri. La dirigente scolastica, Marina Giulia Vincelli, ha comunicato la notizia ai genitori attraverso una circolare, definendo l’incidente “increscioso”. È stato un alunno a segnalare il corpo estraneo – sembra essere stato un chiodo trovato in un piatto di patate e fagiolini – alla maestra, che ha prontamente informato il personale addetto alla distribuzione dei pasti. Il piatto è stato subito prelevato per ulteriori analisi. La scuola ha quindi avviato la procedura standard, che ha dato il via alle indagini sul caso. Il giorno successivo, la preside si è recata in mensa per assistere alla distribuzione dei pasti e ha chiesto a Milano Ristorazione la massima attenzione. Attualmente, si attende una risposta ufficiale dall’azienda comunale, che fornisce ogni giorno 83mila pasti.

Nel frattempo, la notizia si sta diffondendo tra le famiglie di molte altre scuole attraverso le chat dei genitori, generando grande preoccupazione. Da diverse settimane, infatti, ai ragazzi non viene più servito il pane a seguito di due ritrovamenti di pezzi di vetro nei panini. Il primo episodio è avvenuto il 28 febbraio alla scuola Rinnovata Pizzigoni, seguito da un altro caso il 4 marzo alla scuola Cantù. A seguito di questi incidenti, Milano Ristorazione ha deciso di sospendere l’approvvigionamento del pane dal fornitore coinvolto e di rivolgersi a un’azienda alternativa per i prodotti da utilizzare. Sulla questione dei ritrovamenti di pezzi di vetro, la Procura di Milano ha avviato un’inchiesta e il legale rappresentante dell’azienda fornitrice e produttrice del pane è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di “commercio di sostanze alimentari nocive”. Al momento, la partecipata comunale Milano Ristorazione non risulta coinvolta nell’indagine.

Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, ha chiesto l’attivazione immediata di procedure d’emergenza. “Oggi è stato trovato un corpo estraneo pericoloso in un pasto servito ai bambini delle nostre scuole”, ha dichiarato Truppo. “È evidente che se la mappatura dei rischi, come affermato dall’assessore all’istruzione Anna Scavuzzo, non ha individuato procedure non conformi, ciò significa che le falle nel sistema non sono state ancora scoperte. Questo è inaccettabile e non possiamo più permetterci di perdere tempo. Devono essere attivate immediatamente procedure d’emergenza che potrebbero portare anche alla sospensione del servizio”.