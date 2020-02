Coronavirus, febbre e problemi agli occhi: i sintomi dell’italiano contagiato

ROMA – Febbre e problemi agli occhi. Questi i sintomi dell’italiano, un ricercatore emiliano di 29 anni, rientrato da Wuhan che era in quarantena nella città militare della Cecchignola e che è risultato positivo al coronavirus.

Ad annunciare la positività al coronavirus del 29enne è stato l’Istituto superiore di sanità (Iss) precisando che il paziente è attualmente ricoverato all’istituto Spallanzani con “modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale”.

L’allerta è scattata dopo le analisi condotte sui tamponi effettuati agli italiani sotto osservazione.

Il 29enne, come scrive il Corriere della Sera, era passato da Wuhan per un solo giorno e al momento del rimpatrio non aveva presentato nessun sintomo.

La notizia del caso è stata accolta con iniziale apprensione dagli altri italiani alla Cecchignola: “Adesso siamo sereni, dopo qualche ora di preoccupazione ora ci sentiamo tranquilli. I medici militari – hanno detto alcuni dei connazionali – ci hanno spiegato che tutti i nostri tamponi faringei, eseguiti ieri e che verranno effettuati a cadenza settimanale, sono negativi. Per noi non cambia niente – spiegano – i nostri tamponi faringei sono negativi. Per questo stasera festeggeremo con delle bottiglie di prosecco”.

“Anche se non si può escludere del tutto – spiega all’Ansa il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Gianni Rezza – ritengo molto improbabile che l’italiano risultato positivo al coronavirus possa avere trasmesso l’infezione a qualcun altro dei 55 italiani rientrati, come lui, dalla città cinese di Wuhan e tuttora in osservazione alla città militare della Cecchignola”.

Intanto, la task force istituita dal ministero della Salute – e che si riunisce giornalmente per fare il punto sull’emergenza legata al coronavirus – è pronta a varare ulteriori misure di prevenzione sui cittadini di ritorno dalle aree a rischio. A chiarire la situazione è lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte dopo un vertice pomeridiano alla Protezione civile: “Sul Coronavirus stiamo parlando di un rischio sanitario che richiede un costante aggiornamento. Dobbiamo mantenerci flessibili e se del caso aggiornare le nostre misure proprio perché mantengano la soglia di massima precauzione”.

