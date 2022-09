Coronavirus, il bollettino del 2 settembre: 19.160 e 91 morti nelle ultime 24 ore

Sono 19.160 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Giovedì i contagiati erano 20.503. Le vittime sono 91, in aumento rispetto alle 68 di giovedì. I tamponi effettuati sono 158.970. Il tasso è al 12,1%, in calo rispetto al 13,2% di giovedì.

Tutti i numeri del bollettino

Sono 195 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno di giovedì, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 19. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.819, nelle ultime ventiquattro ore 143 in meno. Gli attualmente positivi sono 620.385, rispetto a giovedì 13.809 in meno. Dimessi e guariti sono 21.111.274 (+32.876) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.907.413, quello dei decessi è di 175.754.

Covid, casi e ricoveri in diminuzione nell’ultima settimana. Ma con la riapertura delle attività e scuole…

Tornano a scendere nell’ultima settimana i casi di Covid in Italia (-15,8%). In calo anche le terapie intensive (-11%), i ricoveri ordinari (-14,9%) e i decessi (24,4%). Emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo al periodo 24-30 agosto rispetto ai 7 giorni precedenti.

Casi Covid in diminuzione nell’ultima settimana

“Dopo il ‘rimbalzo’ della scorsa settimana – afferma Nino Cartabellotta, Presidente Gimbe – il numero dei nuovi casi settimanali torna ad assestarsi intorno a quota 149mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 21mila casi al giorno, documentando che da metà agosto, al di là di modeste oscillazioni, la curva è in fase di plateau”.

In tutte le Regioni si registra un decremento percentuale dei nuovi casi (dal -3,2% della Basilicata al -32% della Sardegna). Rispetto alla settimana precedente, in 98 Province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -1,3% di Parma al -43% di Gorizia), nelle restanti 9 Province si rileva un incremento (dal +0,3% di Torino al +23,6% di Lecco). L’incidenza si attesta sotto i 500 casi per 100.000 abitanti in tutte le Province.