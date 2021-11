Sono 11.555 i nuovi casi di coronavirus, secondo i dati del bollettino di oggi, sabato 20 novembre, del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.544. Sono invece 49 le vittime in un giorno (ieri 48).

Tasso di positività al 2%, terapie intensive stabili

Sono 574.812 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 534.690. Il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a quello registrato ieri. Sono invece 512 i pazienti in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.250, ovvero 105 in più rispetto a ieri.

Attualmente positivi in aumento

Gli attualmente positivi sono 143.401, 6.271 in più nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 4.639.449, con un incremento di 5.220 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.915.981, i morti 133.131.

Oms: in Europa senza nuove misure 500mila morti entro marzo

In Europa ci potrebbero essere altri 500.000 morti di Covid entro marzo se non vengono prese misure urgenti, ha avvertito l’Oms. Il direttore per l’Europa Hans Kluge, riporta il Guardian, ha detto di essere molto preoccupato per la nuova ondata di contagi e ha lanciato un appello per l’aumento delle vaccinazioni, anche se, ha aggiunto, l’obbligo vaccinale deve essere un’opzione estrema.