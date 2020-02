Coronavirus Lodi, al vaglio per le quarantene le strutture militari

ROMA – Dopo il nuovo caso di contagio da Coronavirus a Lodi, si stanno valutando in queste ore la necessità e le esigenze sul territorio, anche riguardo all’ipotesi di eventuali strutture militari di supporto per la quarantena. Lo si apprende da fonti della Difesa, che opera in stretta collaborazione con le altre istituzioni per affrontare l’emergenza.

“Sono vicino ai miei concittadini – ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che si sta recando in queste ore a Lodi – e al mio territorio in questo momento di apprensione. Le Forze Armate e tutti gli apparati dello Stato lavoreranno come sempre in stretta sinergia, l’Italia ha tutte le capacità per affrontare questa situazione nel migliore dei modi”.

Il ministro ha anche assicurato la “massima collaborazione e tempestività da parte della Difesa per la disponibilità di eventuali risorse e strutture militari necessarie e per garantire tutto il massimo supporto per la gestione della situazione”. Guerini è in “assiduo contatto con il ministro della Salute Roberto Speranza, il capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borelli, il prefetto di Lodi Marcello Cardona e l’assessore regionale alla Protezione Civile Lombardia Pietro Foroni.

Fonte: Ansa.