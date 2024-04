Muratore colpito alla testa dal pezzo di una gru, morto dopo 5 giorni di agonia

Un muratore egiziano di 42 anni è morto in ospedale dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Monza. L’uomo era stato colpito alla testa da un pezzo di ferro di una gru che si era staccato all’improvviso. L’operaio era quindi stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni. Sulle cause dell’infortunio stanno tuttora indagando la Procura e i tecnici di Ats.