ROMA – Coronavirus, perché si muore?

Un medico di Pavia, o meglio dell’ospedale Beato Matteo di Vigevano, rivela:

Non è la polmonite, ma a far morire sono delle microtrombosi venose.

Su Facebook sta rimbalzando il testo riportato qui sotto, di cui è autore un cardiologo di Pavia.

Non ci sono nomi, potrebbe trattarsi di una bufala. Gli elementi tecnici fanno pensare che sia credibile. Ve lo proponiamo.

È una lettura che fa meditare.

Ora in Italia si usano antinfiammatori e antibiotici (come nelle influenze) e il numero dei ricoverati crolla.

Allora? Quello che la letteratura scientifica, soprattutto cinese, diceva fino a metà marzo era che non bisognava usare antinfiammatori.

E perché si formano trombi? Perché l’infiammazione, come da testo scolastico, induce trombosi attraverso un meccanismo fisiopatologico complesso ma ben noto.

Sono le microtrombosi venose, non la polmonite a determinare la fatalità!

Perché il problema è cardiovascolare, non respiratorio!

Se ventili un polmone dove il sangue non arriva, non serve! Infatti muoiono 9 su 10.

Se così fosse, non servono a niente le rianimazioni e le intubazioni perché innanzitutto devi sciogliere, anzi prevenire queste tromboembolie.

La gente va in rianimazione per tromboembolia venosa generalizzata, soprattutto polmonare.

Però, di quello che alcuni supponevano, ma non ne riuscivano a essere sicuri, ora abbiamo i primi dati.

Molti morti, anche di 40 anni, avevano una storia di febbre alta per 10-15 giorni non curata adeguatamente.

Qui l’infiammazione ha distrutto tutto e preparato il terreno alla formazione dei trombi.

Perché il problema principale non è il virus, ma la reazione immunitaria che distrugge le cellule dove il virus entra.

Infatti nei nostri reparti COVID non sono mai entrati malati di artrite reumatoide! Perché sono in terapia cortisonica.

Questo è il motivo principale per cui in Italia le ospedalizzazioni si riducono e sta diventando una malattia curabile a casa.

Curandola bene a casa eviti non solo l’ospedalizzazione, ma anche il rischio trombotico.

Non era facile capirlo perché i segni della microembolia sono sfumati, anche all’ecocardio.

Ma ho confrontato i dati dei primi 50 pazienti tra chi respira male e chi no e la situazione è apparsa molto chiara.

Per me si potrebbe tornare a vita normale e riaprire le attività commerciali. Via quarantena.

Non subito. Ma il tempo di pubblicare questi dati. Il vaccino può arrivare con calma.

In America e altri stati che seguono la letteratura scientifica che invita a NON usare antinfiammatori è un disastro! Peggio che in Italia.

E parliamo di farmaci vecchi e che costano pochi euro.”