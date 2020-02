Coronavirus, attesa per il volo con i 56 italiani. Uno con la febbre è rimasto a Wuhan

ROMA – Atterrerà questa mattina, l’arrivo è previsto per le dieci, il primo volo di rimpatrio degli italiani che erano rimasti bloccati in Cina all’inizio della diffusione dell’epidemia del coronavirus.

A bordo 56 italiani. Dieci sono rimasti in Cina perché hanno scelto di restare lì.

Gli italiani atterreranno all’aeroporto militare di Pratica di Mare intorno alle 10 e da lì saranno accompagnati alla Cecchignola di Roma (la cittadella militare a sud di Roma).

Qui resteranno due settimane in quarantena. Un italiano è rimasto a terra in Cina perché aveva qualche linea di febbre: secondo i protocolli dovrà ricorrere alle cure dei medici locali.

Coronavirus, bloccate 4 aree in Cina.

Sono almeno 24 tra province e municipalità cinesi, come Shanghai, Chongqing e il Guandong, che hanno rinviato la ripresa delle attività economiche e produttive a non prima del 10 febbraio per i timori di contagio del coronavirus di Wuhan. Sono aree che nel 2019 hanno pesato per oltre l’80% in termini di contributo al Pil della Cina e per il 90% all’export. L’Hubei, cuore dell’epidemia, non ripartirà prima del 14 febbraio, sempre che non si richieda una “appropriata estensione” del periodo di ferie, ha scritto venerdì il Quotidiano del Popolo.