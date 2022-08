Covid in Italia, il bollettino di oggi, mercoledì 17 agosto. Sono 36.265 i nuovi contagi da Covid secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri i contagiati erano 8.944 a causa dei pochi tamponi effettuati a Ferragosto. Le vittime sono 128, in aumento rispetto alle 70 di ieri.

Covid in Italia, tasso al 15,8%

I tamponi effettuati sono 228.707. Il tasso è al 15,8%, in aumento rispetto a ieri che era al 14%. Sono invece 288 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.339, 205 in meno nelle ultimo 24 ore.

Gran Bretagna autorizza la versione aggiornata del vaccino di Moderna

Nei giorni scorsi, le autorità sanitarie del Regno Unito hanno approvato una versione aggiornata del vaccino anti Covid della società Moderna appositamente studiato per contrastare la variante Omicron, oltre che la forma originale del virus.

L’agenzia nazionale del farmaco ha reso noto in un comunicato di aver approvato il vaccino per le dosi di richiamo per gli adulti “dopo che è risultato conforme agli standard di sicurezza, qualità ed efficacia dell’ente regolatorio britannico” e in grado di suscitare una “forte risposta immunitaria” contro entrambi i ceppi.