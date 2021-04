Covid, supermercati sicuri? 18 tamponi positivi su 1000. I carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni (Nas) hanno ispezionato 981 esercizi commerciali tra quelli a maggiore afflusso. In 173 (pari al 18%) hanno rilevato irregolarità. E denunciato nove responsabili di supermercati. Altri 177 i multati per un totale di 202 mila euro. Immediata sospensione per 12 supermercati.

Covid, supermercati sicuri? 18 tamponi positivi su 1000 su carrelli, Pos, bilance…

La campagna di verifiche a livello nazionale presso i supermercati serviva ad accertare la corretta applicazione delle norme anti-Covid e degli interventi di sanificazione.

Gli esiti hanno rilevato la positività alla presenza di materiale genetico del virus in 18 casi. Diciotto dei 1.060 tamponi sulle superfici hanno dato esito positivo al Covid-19. E cioè tracce di coronavirus su carrelli e cestini, tastiere per il pagamento bancomat e POS. Sui tasti delle bilance e sui dispositivi salvatempo per la lettura automatica dei prodotti.

In conclusione, i supermercati che hanno fatto registrare positività e omessi controlli appartengono a diverse aziende della Grande Distribuzione, in tutta Italia. A Roma, Latina, Frosinone, Grosseto, Terni, Salerno e Catania. Nonché in altri esercizi nelle province di Parma, Perugia e Cagliari.

“Gravi carenze igieniche, 12 supermercati sospesi”

“Nell’ambito del piano ispettivo, i Carabinieri NAS hanno individuato anche gravi carenze igieniche, gestionali e strutturali. Che – prosegue la nota dei Nas – hanno determinato l’esecuzione di provvedimenti di immediata sospensione dell’attività commerciale nei confronti di 12 supermercati dei quali 3 per violazioni alle misure anti- COVID. Ed il sequestro di oltre 2.000 kg di prodotti alimentari non adatti al consumo, per mancanza di tracciabilità e modalità di conservazione non idonea”.