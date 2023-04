Crolla scala in una moschea a Vicenza. Il crollo è avvenuto durante la festa per la fine del ramadan. Sei persone sono rimaste ferite per il crollo della scala interna della piccola moschea che si trova in via Vecchia Ferriera. Nel centro culturale islamico c’erano più di mille persone, tra cui anche donne e bambini. Mentre stavano terminando le celebrazioni diversi fedeli si avviavano all’uscita. Una delle due scale interne, probabilmente per il sovraccarico, si è prima piegata e poi è crollata a terra.

Crolla scala in una moschea a Vicenza durante festa per fine ramadan

Il crollo è stato drammatico, con decine di persone che hanno urlato. In molti hanno tentato di fuggire. Il tutto mentre alcuni uomini cercavano di liberarsi da sotto i tralicci di ferro. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7, alla fine della preghiera che chiudeva il mese di digiuno nella pratica islamica. Sul posto sono arrivati in pochi i minuti i Vigili del Fuoco, con le ambulanze del Suem 118. Fortunatamente i soccorritori hanno accertato che non c’erano feriti in pericolo di vita.

Sei feriti il bilancio

Il bilancio finale è di sei feriti, dei quali tre di media gravità, accolti in codice giallo al loro arrivo in ospedale, e tre solo lievi. Tuttavia nelle ore successive un’altra decina di persone si è presentata al Pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo, con contusioni e ferite di lieve entità. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del Suem, e i Vigili del fuoco, sono arrivati anche gli agenti Digos.

In via di accertamento le cause del crollo

Sono ancora da accertare le cause che hanno portato al cedimento della scala. Ma al momento non vi sono elementi che facciano pensare a motivi diversi dal quello del crollo strutturale per il peso eccessivo. All’interno del centro islamico, la scala collega il piano terra con le aule del piano superiore, destinate all’insegnamento del Corano e della lingua araba. Oltre a questi spazi vi è un’ampia stanza riversata alle donne. Il centro culturale “Ettawba” è stato ristrutturato nel 2016, grazie ad un fondo del Qatar Charity, una ong dell’emirato che ha investito nell’immobile quasi un milione di euro.

La solidarietà di Luca Zaia

Alla comunità musulmana del vicentino ha espresso la propria solidarietà anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze peggiori, – ha detto – stiamo seguendo i feriti che appaiono in via di recupero, alcuni dei quali hanno fatto l’accesso spontaneamente presso il Pronto soccorso. Si tratta di un incidente avvenuto durante la chiusura delle celebrazioni annuali del Ramadan, momento importante per la comunità musulmana. Ci spiace per quello che è accaduto, continuerò in queste ore ad essere informato sulle condizioni dei fedeli coinvolti”.

