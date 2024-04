Donna in bicicletta travolta da un Suv viene sbalzata sull’asfalto e muore sul colpo

Una donna di 55 anni è morta travolta da un’auto mentre si trovava in sella alla propria bicicletta vicino Torino. L’incidente si è verificato in via Santa Cristina, sulla strada che collega Borgaro con Mappano e Villaretto. Un Suv diretto a Torino ha travolto la ciclista vicino alla stazione di servizio: sbalzata sull’asfalto, la donna è morta sul colpo. Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti della polizia locale di Borgaro.