Da quasi due giorni non si hanno più notizie di Elisa Comparone e Maria Radu: le due ragazzine di 12 e 13 anni sono scomparse da Civitavecchia martedì 23 agosto. Nel pomeriggio di mercoledì le rispettive famiglie si sono recate in commissariato per sporgere denuncia dopo che dal giorno precedente non sono più riuscite a mettersi in contatto con loro.

Elisa Comparone e Maria Radu, l’appello sui social

Rosa Funciello, la mamma di Elisa, ha postato una foto su Facebook con un appello: “Mia figlia è scomparsa. È alta 1,60 metri, ha capelli neri e occhi verdi. Era insieme all’amica Maria”.

L’ultimo avvistamento risalirebbe alle 5:10 di mercoledì mattina alla stazione di Civitavecchia.

Elisa Comparone e Maria Radu, forse sono con i fidanzati

E’ possibile che Elisa e Maria si siano allontanate volontariamente da casa per raggiungere i fidanzati: alle 4 di notte in una storia su Instagram una delle due ragazzine annunciava la partenza per la Capitale dalla stazione di Civitavecchia.

Dal segnale intercettato dalle celle telefoniche dei loro smartphone, ora spenti, potrebbero anche essersi fermate al mare, forse a Fregene. .

“Elisa e Maria erano state viste il giorno prima al mare con i due fidanzati – racconta la madre di Elisa a Roma Today – Uno dei due ha 22 anni. Ci sentiamo anche con i genitori di Maria. Vogliamo che tutto si risolva presto”.