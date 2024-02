Un operaio di 58 anni è deceduto oggi, lunedì 5 febbraio, intorno a mezzogiorno ad Alassio in provincia di Savona. L’uomo stava lavorando all’interno di un cantiere in via Adelasia quando è caduto da una betoniera picchiando violentemente la testa per terra.

Incidente sul lavoro ad Alassio: muore un 58enne

Immediato l’intervento sul posto dell’automedica, della croce rossa di Alassio e dell’elisoccorso Grifo, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. I Carabinieri e gli uomini dell’ispettorato per la sicurezza sui luoghi di lavoro dell’azienda sanitaria locale hanno svolto degli accertamenti per comprendere le cause della caduta.

Il sindaco: “Profondamente addolorato”

La vittima si chiamava Luciano Peirano. Il sindaco della cittadina ligure, Marco Melgrati, si è detto “profondamente addolorato e affranto per la tragedia consumatasi oggi. Sono vicino alla moglie, ai due figli che ho avuto occasione di conoscere, e all’impresa. Era una persona squisita e un gran lavoratore”.

