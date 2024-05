Dopo un periodo trascorso lontano da casa per motivi di salute, una famiglia di Monterusciello, frazione di Pozzuoli (Napoli), ha fatto ritorno e trovato la propria casa occupata. Due donne e una ragazzina hanno forzato l’ingresso dell’alloggio popolare e lo hanno occupato, impedendo alla famiglia di rientrare. Così, i legittimi occupanti si sono ritrovati senza un tetto, costretti a cercare riparo presso parenti quando possibile.

Il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, ha denunciato la situazione (anche in un video), recandosi sul posto con i consiglieri comunali di Europa Verde Enzo Pafundi e Gennaro Andreozzi, insieme all’assessore Titti Zazzaro. Borrelli ha annunciato di aver richiesto l’intervento per lo sgombero sia al comune che alla procura, considerando che è stata sporta regolare denuncia. La famiglia, già provata da questioni di salute e lutti, è stata vittima di un’occupazione abusiva orchestrata con abilità, come suggerisce il metodo utilizzato per forzare la serratura. Il politico ha promesso di continuare a lottare contro chi si appropria indebitamente delle case altrui, sottolineando che le risorse e gli aiuti esistono tramite le istituzioni e i servizi sociali, e non attraverso azioni illegali e ingiuste.